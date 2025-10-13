Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Альфонсо Дэвис рассказал, как восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена

Комментарии

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, как проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки правого колена. Футболист получил травму в марте в игре за национальную команду Канады.

«Я бегаю и тренируюсь хорошо. Мне просто нужно поднабрать мышечной массы на правой ноге. Когда врачи сказали мне после травмы, как долго это всё может занять, я подумал: «Вау, это будет долгое приключение». Но сейчас всё выглядит хорошо.

Нет никакой причины расстраиваться, жаловаться или жалеть себя. Травмы наподобие этой — это часть спорта. Единственное, что я могу делать сейчас, это бороться за своё возвращение. Не настолько быстро, но настолько безопасно, насколько возможно. Так что, надеюсь, это не повторится в будущем», — приводит слова Дэвиса пресс-служба «Баварии» в социальных сетях.

