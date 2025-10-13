Альфонсо Дэвис рассказал, как восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, как проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки правого колена. Футболист получил травму в марте в игре за национальную команду Канады.

«Я бегаю и тренируюсь хорошо. Мне просто нужно поднабрать мышечной массы на правой ноге. Когда врачи сказали мне после травмы, как долго это всё может занять, я подумал: «Вау, это будет долгое приключение». Но сейчас всё выглядит хорошо.

Нет никакой причины расстраиваться, жаловаться или жалеть себя. Травмы наподобие этой — это часть спорта. Единственное, что я могу делать сейчас, это бороться за своё возвращение. Не настолько быстро, но настолько безопасно, насколько возможно. Так что, надеюсь, это не повторится в будущем», — приводит слова Дэвиса пресс-служба «Баварии» в социальных сетях.