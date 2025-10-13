Червиченко: вряд ли сборной Сербии будет нужен Станкович, который не даёт результат

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что сборная Сербии не пригласит Деяна Станковича из «Спартака» на должность главного тренера. Ранее стало известно, что Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера сборной Сербии после её проигрыша в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1).

«Я слабо верю в кристальность сербского футбола. Они грамотно используют футбол как коммерческое предприятие. Мне кажется, что сербский футбол заточен на то, чтобы воспитать игрока, засветить и потом удачно продать. Опять же, глядя на «Спартак», мы понимаем, что бывают очень сильные группы, куда входят агенты, пиарщики и разные другие ребята, которые этим профессионально занимаются. В «Спартак» же смогли затащить непонятно откуда и непонятно как Тедеско, Абаскаля и прочих. Да и того же Станковича. Это же ясно, что те, кто принимал решения, не сидели и не следили за ними. Кто-то к ним приходил и грамотно загружал этих ребят. Поэтому сказать на сто процентов, что Станкович не может претендовать на пост главного тренера сборной Сербии, я не могу.

Это мы тут в розовых очках. Для нас Станкович играл в Италии, был звездой и в «Ференцвароше» что-то делал. Но, опять же, ребята в Югославии своих героев знают получше, знают лучше их бытовые проблемы. Думаю, что сербская команда — это история по зарабатыванию денег. И сборная Сербии — это тоже механизм. Вряд ли им очень будет нужен Станкович, который не даёт результат. Но Станковича легко убалтывать на всякого рода рискованные, непонятные кандидатуры и на разных игроков. Если при выборе тренера в Сербии будут руководствоваться исключительно спортивными достижениями, то Станковича, скорее всего, не будет. Ежели там смысл в том, чтобы как-то денежно прокрутить и что-то замутить, то может быть. Хотя, мне кажется, в Сербии других кандидатов достаточно для этих целей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.