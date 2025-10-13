Украина — Азербайджан: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Игра пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На данный момент сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка после трёх матчей. Команда Азербайджана замыкает квартет с одним очком после трёх встреч. Лидирует в группе сборная Франции с девятью очками. Третью строчку занимает команда Исландии, на счету которой три очка.

Напомним, в первой игре между Азербайджаном и Украиной, которая прошла 9 сентября в Баку, была зафиксирована ничья 1:1.