Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Вахания: за сборную России с Ираном играли два клуба — «Ростов» и «Локомотив»

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания с юмором отреагировал на решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина сформировать линию обороны в матче с Ираном из игроков, которые когда-то играли под его руководством в «Ростове».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— На матч с Ираном Валерий Карпин выпустил в стартовом составе линию обороны, все игроки которой когда-то у него играли в «Ростове».
— Да, но всё-таки вместе мы вчетвером никогда не выступали за клуб. Саша Сильянов был в «Ростове» ещё до моего туда прихода. Хотя в юношеской сборной мы с Силей играли. Ну и впереди нас ещё и Даня Глебов был, тоже относящийся к «Ростову» времён Карпина. Так что, по сути, за сборную против Ирана играли два клуба — «Ростов» и «Локомотив» (улыбается), — приводят слова Вахании «Известия».

Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

