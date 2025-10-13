Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 13 октября

Аудио-версия:
Сегодня, 13 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 13 октября (время московское):

  • 21:45. Украина — Азербайджан;
  • 21:45. Уэльс — Бельгия;
  • 21:45. Исландия — Франция;
  • 21:45. Северная Македония — Казахстан;
  • 21:45. Словения — Швейцария;
  • 21:45. Северная Ирландия — Германия;
  • 21:45. Словакия — Люксембург
  • 21:45. Швеция — Косово.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
