Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 13 октября

Сегодня, 13 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 13 октября (время московское):

21:45. Украина — Азербайджан;

21:45. Уэльс — Бельгия;

21:45. Исландия — Франция;

21:45. Северная Македония — Казахстан;

21:45. Словения — Швейцария;

21:45. Северная Ирландия — Германия;

21:45. Словакия — Люксембург

21:45. Швеция — Косово.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).