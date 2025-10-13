Северная Македония — Казахстан: во сколько начало матча отбора ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Тоше Проески» (Скопье). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире матч покажет сервис Okko.

В минувшем туре группы J сборная Северной Македонии на выезде сыграла вничью с Бельгией (0:0), Казахстан дома разгромил Лихтенштейн (4:0).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).