Пепе: надеюсь, Анчелотти сможет подбодрить бразильцев. Я люблю эту страну, и я его друг

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе заявил, что Карло Анчелотти сможет помочь Бразилии наладить организацию игры.

«Надеюсь, Анчелотти сможет подбодрить бразильцев, потому что я люблю эту страну и я его друг. Надеюсь, у него всё получится, ведь это серьёзный вызов. У Бразилии много сильных игроков, но им немного не хватает организованности, и современный футбол страдает из-за этого. По моему мнению, Бразилии нужно наверстать упущенное в плане организации», — приводит слова Пепе Madrid Zone в соцсети Х.

Ранее Карло Анчелотти тренировал туринский «Ювентус», «Милан», лондонский «Челси», «Эвертон», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию» и «Наполи». За свою тренерскую карьеру 66-летний итальянский специалист выиграл 31 трофей. Сборную Бразилии Карло возглавил летом 2025 года.