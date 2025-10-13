Северная Ирландия — Германия: во сколько начало матча отбора к ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Ирландии и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На данный момент в группе А троевластие — сборные Германии, Северной Ирландии и Словакии набрали по шесть очков после трёх игр, однако у немцев лучше разница забитых и пропущенных мячей, благодаря чему они занимают первую строчку. Также в данном квартете выступает команда Люксембурга, которая пока не набрала очков.

Напомним, 7 сентября сборные Германии и Северной Ирландии встречались в Кёльне, где со счётом 3:1 победу праздновали хозяева.