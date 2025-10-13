Скидки
«Думал, что должен убить соперников. Ничего бы не стал менять». Диего Коста — о поведении

Аудио-версия:
Бывший нападающий «Атлетико», «Челси» и сборной Испании Диего Коста высказался о своём вызывающем поведении на поле во время футбольной карьеры.

«Я оскорблял всех. В молодости я не уважал соперников. Я думал, что должен их убить. Мальчиков, которые выросли, играя в академиях, учат контролировать себя и уважать других, но меня никто этому не учил.

У меня не было школы, которая бы меня этому научила. Я привык видеть, как игроки бьют друг друга локтями, и считал это нормой. Если ты ребёнок и наступишь кому-то на ногу, тебя обвинят.

Раньше всё было по-другому, у меня было совершенно другое мышление, чем сейчас, и я плохо воспринимал некоторые вещи. Но не сейчас. Я боролся за то, чтобы быть значимым.

Оглядываясь назад, я бы ничего не стал менять. Я извлёк из всего уроки. Именно поэтому я там, где я сейчас», — приводит слова Косты Football Talk на странице в соцсети Х.

Диего Косте 36 лет, с мадридским «Атлетико» дважды выигрывал Лигу Европы и чемпионат Испании, три раза — Суперкубок УЕФА, один раз — Кубок Испании. Вместе с лондонским «Челси» он дважды становился чемпионом Англии, один раз — обладателем Кубка лиги.

