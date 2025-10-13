Андрей Аршавин отреагировал на сравнение с Максимом Глушенковым

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин с иронией отреагировал на сравнение с крайним нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым. Ранее Глушенкова признали лучшим игроком Мир РПЛ по итогам сентября — в трёх матчах чемпионата России Максим забил пять мячей.

— Кто талантливее — вы или Глушенков?

— Первое — ему ещё надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе — трудно сравнивать игроков из разных поколений. Третье — я всё это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.