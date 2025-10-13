Северная Македония — Казахстан: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 13 октября, состоится матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Тоше Проески» (Скопье). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре группы J сборная Северной Македонии на выезде сыграла вничью с Бельгией (0:0), Казахстан дома разгромил Лихтенштейн (4:0).

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).