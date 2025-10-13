Исландия — Франция: прямая трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом туре группы D сборная Исландии дома проиграла команде Украины со счётом 3:5, Франция дома разгромила Азербайджан — 3:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).