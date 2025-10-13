Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исландия — Франция: прямая трансляция матча квалификации ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 21:45

Исландия — Франция: прямая трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре группы D сборная Исландии дома проиграла команде Украины со счётом 3:5, Франция дома разгромила Азербайджан — 3:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Сенсации Луческу и Фарер, игрок «Спартака» на ЧМ, Хорватия — в шаге. Мощный день в отборе!
Видео
Сенсации Луческу и Фарер, игрок «Спартака» на ЧМ, Хорватия — в шаге. Мощный день в отборе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android