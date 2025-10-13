Скидки
Главная Футбол Новости

Губерниев: для таких лидеров, как Батраков, матчи сборной — прекрасная витрина

Губерниев: для таких лидеров, как Батраков, матчи сборной — прекрасная витрина
Комментарии

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о товарищеских матчах сборной России, которая отстранена от официальных турниров.

«Мы играем там, где можно. Спасибо тем, кто приезжает. Надо дарить счастье и радость болельщикам, как это было в Волгограде — полный стадион. Поэтому такие матчи прекрасны, к сожалению, больше нигде мы не играем. На безрыбье и рак рыба.

Для футболистов это прекрасная витрина. Смотрят у нас в России, смотрят за рубежом. Поэтому для таких лидеров, как Батраков, витрины лучше не бывает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

