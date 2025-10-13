Ирландский вратарь отразил три последних пенальти — били Мбаппе, Бруну Фернандеш и Роналду

Голкипер «Брентфорда» и сборной Ирландии по футболу Кивин Келлехер отразил три последних пенальти в играх с участием его команд, не считая серии послематчевых 11-метровых ударов.

Так, Кивину били нападающий Килиан Мбаппе (в Лиге чемпионов, 2024 год), полузащитник Бруну Фернандеш (в английской Премьер-лиге, 2025) и форвард Криштиану Роналду (в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026).

26-летний Келлехер выступает за «Брентфорд» с лета этого года. Ранее ирландский вратарь играл за «Ливерпуль», в составе которого дважды выигрывал английскую Премьер-лигу, внутренние кубки, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.