Флорьян Товен признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре

Нападающий «Ланса» Флорьян Товен признан лучшим игроком французской Лиги 1 в сентябре, сообщила пресс-служба чемпионата.

В сентябре 32-летний форвард принял участие в трёх матчах Лиги 1, в которых отметился одним голом.

После семи туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 13 очков и занимает шестое место в таблице.

11 октября Товен впервые с июня 2019 года принял участие в матче сборной Франции, это случилось в игре с Азербайджаном (3:0) в рамках 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026. В этой встрече нападающий появился на поле на 83-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Флорьян забил третий гол «трёхцветных».

На протяжении карьеры Товен ранее выступал за «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «УАНЛ Тигрес» и другие команды.