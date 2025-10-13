Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА Нойя: пока мы на первом месте — почему не бороться за чемпионство?

Комментарии

Тренер ПФК ЦСКА Хавьер Нойя ответил на вопрос о борьбе за чемпионский титул в Мир РПЛ. После 11 туров чемпионата России красно-синие занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на одно очко.

— Мы считаем, у нас хороший результат. Очень много тренируемся, стараемся, и пока всё получается. Мы не следим за остальными командами. Мы только стараемся каждый день делать нашу команду сильнее, и пока внимание на команду. В конце сезона посмотрим, как будет.

— Может ли ЦСКА в этом сезоне бороться за чемпионство?
— Почему нет? Пока мы на первом месте (улыбается). Почему не можем? Надо просто верить в себя, стараться, тренироваться и каждый день выкладываться на максимум. В конце сезона посмотрим, получится эта задача или нет», — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

