Капитан «Урала» срочно покинул расположение команды из-за смерти отца

Капитан «Урала» срочно покинул расположение команды из-за смерти отца
Комментарии

У защитника «Урала» Силвие Бегича скончался отец, сообщила пресс-служба футбольного клуба. В связи с этим 32-летний хорват срочно покинул расположение клуба.

«Беда в семье Сильвие Бегича — у нашего капитана умер отец. Игрок срочно отправляется на родину. Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Урала».

Бегичу 32 года, он выступает за екатеринбургский «Урал» с сентября 2022-го. Ранее в России он защищал цвета «Оренбурга», казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов».

Сейчас «Урал» выступает в Лиге Pari. В 13 матчах команда набрала 24 очка и занимает четвёртое место в таблице.

