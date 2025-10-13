Скидки
Стало известно, когда КДК РФС рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга

Стало известно, когда Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) рассмотрит дело о расистском скандале капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Ахмата» Усмана Ндонга.

В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в его отношении.

«Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября. Все необходимые материалы собраны», — сказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

