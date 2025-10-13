Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе раскрыл, почему не перешёл в «Реал» из «Монако»

Килиан Мбаппе раскрыл, почему не перешёл в «Реал» из «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему не присоединился к испанскому клубу в 2017 году, когда уходил из «Монако». В итоге тем летом Мбаппе стал игроком «ПСЖ», в «Реал» он перешёл в 2024 году на правах свободного агента.

«Когда я покинул «Монако», мне было 18 и я был абсолютно уверен в своём желании играть… А у «Реала» были Бензема, Криштиану и Бэйл. Я не хотел сидеть на скамейке запасных. Все клубы в Европе говорили мне, что я буду играть за их команды, но я знал, что «Реал», при всём уважении, не сможет выпускать меня в каждом матче. Конечно, я мечтал играть за «Реал» Мадрид, но играть регулярно.

Мне предоставили возможность играть дома, в Париже, и это был для меня фантастический шанс. Семь замечательных лет… Но, конечно, у меня всё ещё была мечта играть за «Реал Мадрид», потому что я мечтал об этом с самого детства. И в прошлом году я её осуществил. Я очень счастлив», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Материалы по теме
Франция без Мбаппе и камбэк Украины: что происходит в группе D в отборе на ЧМ-2026?
Франция без Мбаппе и камбэк Украины: что происходит в группе D в отборе на ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android