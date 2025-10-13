Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Он ещё играет?» Федерер в беседе со Слуцким ответил, помнит ли Чалова и Аршавина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, в данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», встретил легенду мирового тенниса Роджера Федерера во время турнира ATP в Шанхае.

Слуцкий поинтересовался у звёздного собеседника, насколько он вовлечён в футбольную тематику.

Слуцкий. Не знаю, в курсе ли вы, но я работал с одним швейцарским футболистом — Стивеном Цубером. Знаете его?

Федерер. Да, знаю, он сейчас вновь играет в Швейцарии.

Слуцкий. Мы работали вместе в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?

Федерер. Да, болею за «Базель».

Слуцкий. Тогда вы должны помнить Фёдора Чалова, российского футболиста, игравшего за «Базель».

Федерер. Это давно было?

Слуцкий. Три-четыре года назад.

Федерер. Нет, не помню.

Слуцкий. Кого знаете из российских игроков, может, Аршавина?

Федерер. Да, я его помню. Он до сих пор играет?

Слуцкий. Нет, конечно, он 1981 года, он старше вас (улыбается).

Федерер. Я тоже 1981 года, — сказал Федерер на канале Fonbet в VK Video.

54-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. С командой он стал двукратным обладателем Суперкубка Китая (2024, 2025).