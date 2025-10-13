Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он ещё играет?» Федерер в беседе со Слуцким ответил, помнит ли Чалова и Аршавина

«Он ещё играет?» Федерер в беседе со Слуцким ответил, помнит ли Чалова и Аршавина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, в данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», встретил легенду мирового тенниса Роджера Федерера во время турнира ATP в Шанхае.

Слуцкий поинтересовался у звёздного собеседника, насколько он вовлечён в футбольную тематику.

Слуцкий. Не знаю, в курсе ли вы, но я работал с одним швейцарским футболистом — Стивеном Цубером. Знаете его?

Федерер. Да, знаю, он сейчас вновь играет в Швейцарии.

Слуцкий. Мы работали вместе в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?

Федерер. Да, болею за «Базель».

Слуцкий. Тогда вы должны помнить Фёдора Чалова, российского футболиста, игравшего за «Базель».

Федерер. Это давно было?

Слуцкий. Три-четыре года назад.

Федерер. Нет, не помню.

Слуцкий. Кого знаете из российских игроков, может, Аршавина?

Федерер. Да, я его помню. Он до сих пор играет?

Слуцкий. Нет, конечно, он 1981 года, он старше вас (улыбается).

Федерер. Я тоже 1981 года, — сказал Федерер на канале Fonbet в VK Video.

54-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. С командой он стал двукратным обладателем Суперкубка Китая (2024, 2025).

Материалы по теме
Слуцкий — Федереру: мы можем сделать фото? Просто для меня вы лучший игрок всех времён!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android