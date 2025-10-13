«Он ещё играет?» Федерер в беседе со Слуцким ответил, помнит ли Чалова и Аршавина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, в данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», встретил легенду мирового тенниса Роджера Федерера во время турнира ATP в Шанхае.
Слуцкий поинтересовался у звёздного собеседника, насколько он вовлечён в футбольную тематику.
Слуцкий. Не знаю, в курсе ли вы, но я работал с одним швейцарским футболистом — Стивеном Цубером. Знаете его?
Федерер. Да, знаю, он сейчас вновь играет в Швейцарии.
Слуцкий. Мы работали вместе в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?
Федерер. Да, болею за «Базель».
Слуцкий. Тогда вы должны помнить Фёдора Чалова, российского футболиста, игравшего за «Базель».
Федерер. Это давно было?
Слуцкий. Три-четыре года назад.
Федерер. Нет, не помню.
Слуцкий. Кого знаете из российских игроков, может, Аршавина?
Федерер. Да, я его помню. Он до сих пор играет?
Слуцкий. Нет, конечно, он 1981 года, он старше вас (улыбается).
Федерер. Я тоже 1981 года, — сказал Федерер на канале Fonbet в VK Video.
54-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. С командой он стал двукратным обладателем Суперкубка Китая (2024, 2025).