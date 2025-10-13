Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС примет решение по Садыгову и «Химкам» 16 октября

КДК РФС примет решение по Садыгову и «Химкам» 16 октября
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проводит проверку причастности предпринимателя Туфана Садыгова к руководству футбольным клубом «Химки». Если его участие в проекте будет доказано, союз может наложить на бизнесмена дисциплинарные санкции по спортивной линии.

«Сейчас собирается доказательная база, опрашиваются свидетели. Решение КДК РФС по этому вопросу будет принято 16 ноября», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в департаменте коммуникаций РФС.

Напомним, ранее Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом. Долг клуба перед бюджетом составляет более 448 млн рублей.

Материалы по теме
КДК РФС отложил рассмотрение дела в отношении владельца «Химок» Садыгова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android