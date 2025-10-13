КДК РФС примет решение по Садыгову и «Химкам» 16 октября

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проводит проверку причастности предпринимателя Туфана Садыгова к руководству футбольным клубом «Химки». Если его участие в проекте будет доказано, союз может наложить на бизнесмена дисциплинарные санкции по спортивной линии.

«Сейчас собирается доказательная база, опрашиваются свидетели. Решение КДК РФС по этому вопросу будет принято 16 ноября», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в департаменте коммуникаций РФС.

Напомним, ранее Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом. Долг клуба перед бюджетом составляет более 448 млн рублей.