Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Просто катастрофа». Слуцкий — после проигрыша Медведева в полуфинале

«Просто катастрофа». Слуцкий — после проигрыша Медведева в полуфинале
Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», рассказал, что расстроен проигрышем теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин уступил французу Артуру Риндеркнешу и не смог дойти до финала.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

— Он первый раз рискнул на второй подаче, и у него она прошла как первая — 207 км/ч. Но два раза в одну воронку не попадает, нельзя было сейчас подавать вторую подачу как первую.

— [Леонид] Викторович, Вы расстроены?
— Невероятно. Просто катастрофа. Главное, что всё было в его руках, соперник абсолютно проходимый. Великолепный первый сет, идеальный, даже несмотря на второй, можно было дожать. Думаю, сейчас все будут сдавать билеты, если честно (улыбается),сказал Слуцкий на канале Fonbet в VK Video.

