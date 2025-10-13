«Просто катастрофа». Слуцкий — после проигрыша Медведева в полуфинале

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», рассказал, что расстроен проигрышем теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин уступил французу Артуру Риндеркнешу и не смог дойти до финала.

— Он первый раз рискнул на второй подаче, и у него она прошла как первая — 207 км/ч. Но два раза в одну воронку не попадает, нельзя было сейчас подавать вторую подачу как первую.

— [Леонид] Викторович, Вы расстроены?

— Невероятно. Просто катастрофа. Главное, что всё было в его руках, соперник абсолютно проходимый. Великолепный первый сет, идеальный, даже несмотря на второй, можно было дожать. Думаю, сейчас все будут сдавать билеты, если честно (улыбается), — сказал Слуцкий на канале Fonbet в VK Video.