Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гатагов допустил, что Галактионов сменит Карпина на посту тренера сборной России

Комментарии

Бывший российский футболист Алан Гатагов не исключает, что следующим главным тренером сборной России станет Михаил Галактионов, ныне возглавляющий московский «Локомотив». Также Гатагов ответил на вопрос о проблемах с форвардами в национальной команде.

— Михаил Галактионова здорово работает с молодёжью. Он возглавлял молодёжную сборную России. Некоторые эксперты считают, что это следующий тренер нашей национальной команды.
— Вполне возможно. У сборной и сейчас молодой тренер – Валерий Карпин. Он здорово справляется с этой ролью. Его харизма и трудоспособность передаётся ребятам. И Галактионов тоже хороший тренер.

— Есть ли в сборной проблема с форвардами?
— Смотря от какого стиля игры отталкиваться. Мне больше нравятся габаритные нападающие. Но сейчас футбол сильно меняется. Есть различные схемы. Игра становится мобильнее. Зачастую большой форвард не нужен. В общем, кому что нравится. Это как со специями. Главное, не переборщить, — приводит слова Гатагова интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

