Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин отказался от российского спортивного гражданства — источник

Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин отказался от российского спортивного гражданства — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе FIFA Великобританию, сообщается в телеграм-канале Sport Baza.

По информации источника, в ближайшее время Хайкин рассчитывает снова поменять спортивное гражданство на норвежское и начать выступать за национальную сборную этой страны.

Отмечается, что на все запросы тренерского штаба сборной России об игре за национальную команду Хайкин ответил отказом. Голкипер уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Будё-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Кафанов: Хайкин растёт вместе с клубом — уже сейчас это вратарь европейского уровня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android