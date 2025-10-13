Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта

Ферран Торрес покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес из-за мышечного дискомфорта не вошёл в заявку сборной Испании на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Нападающий «Барселоны» после матча с Грузией в Эльче сообщил о мышечном дискомфорте. Медицинская служба RFEF, проведя дополнительные обследования, диагностировала мышечную перегрузку без сопутствующих анатомических повреждений.

В связи с предстоящим матчем с Болгарией и в соответствии с политикой сборной «не рисковать и ставить здоровье игрока на первое место» он был исключён из состава. Медицинская служба «Барселоны» в курсе всех подробностей», — говорится в сообщении.

В матче квалификации ЧМ-2026 с Грузией, который прошёл 11 октября, Ферран Торрес отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    
Материалы по теме
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали». Видео
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android