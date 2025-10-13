Ферран Торрес покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес из-за мышечного дискомфорта не вошёл в заявку сборной Испании на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Нападающий «Барселоны» после матча с Грузией в Эльче сообщил о мышечном дискомфорте. Медицинская служба RFEF, проведя дополнительные обследования, диагностировала мышечную перегрузку без сопутствующих анатомических повреждений.

В связи с предстоящим матчем с Болгарией и в соответствии с политикой сборной «не рисковать и ставить здоровье игрока на первое место» он был исключён из состава. Медицинская служба «Барселоны» в курсе всех подробностей», — говорится в сообщении.

В матче квалификации ЧМ-2026 с Грузией, который прошёл 11 октября, Ферран Торрес отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.