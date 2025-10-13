Скидки
Главная Футбол Новости

Лионель Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в полуфинал молодёжного ЧМ-2025

Аудио-версия:
Комментарии

38-летний звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил национальную команду своей страны с выходом в полуфинал молодёжного чемпионата мира — 2025, который проходит в эти дни в Чили. В матче 1/4 финала «альбиселесте» уверенно обыграли команду Мексики со счётом 2:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Мексика U20
Окончен
0 : 2
Аргентина U20
0:1 Carrizo – 9'     0:2 Сильветти – 56'    
Удаления: Очоа – 90+2', Хименес – 90+7' / нет

«Поздравляю, ребята, с выходом в полуфинал, и поздравления Тото Сильветти с забитым голом!» — написал Месси в социальных сетях, добавив эмодзи в виде аплодисментов и флага Аргентины.

В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии. Матч пройдёт 16 октября. В другой паре 1/2 финала сойдутся сборные Франции и Марокко. Финальная встреча намечена на 20 октября.

Напомним, сам Месси в 2022 году вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.

