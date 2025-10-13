Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков выступил с заявлением после своего прощального матча, в котором приняли участие бывшие футболисты красно-белых и железнодорожников.

«Дорогие друзья, прощальный матч состоялся и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Этот день стал для меня не только завершением карьеры, но и возможностью оглянуться назад и вспомнить все моменты, которые мы разделили вместе.

Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою карьеру незабываемой! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу.

А также хочу поблагодарить болельщиков – ваша энергия и преданность были невероятными. Вы вдохновляли меня выходить на поле с полной отдачей.

Это не конец, а лишь новое начало. Надеюсь, мы будем встречаться на стадионах в будущем! Ваш Денис Глушаков», — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Глушаков провёл 523 матча в своей карьере, забив 79 голов и отдав 34 результативные передачи. Ранее 38-летний футболист также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.