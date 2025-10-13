Вахания ответил, является ли Иран сложнейшим соперником сборной России за последнее время

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания ответил на вопрос, является ли Иран сложнейшим соперником национальной команды за последнее время. Вахания впервые был вызван в сборную России в мае 2024 года.

— Иран — самый сложный ваш соперник за время выступления за сборную?

— Нет. Мне кажется, было сложнее в сентябре с Иорданией (0:0) и в июне с Нигерией (1:1), — приводят слова Вахании «Известия».

Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.