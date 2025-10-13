Вахания ответил, является ли Иран сложнейшим соперником сборной России за последнее время
Поделиться
Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания ответил на вопрос, является ли Иран сложнейшим соперником национальной команды за последнее время. Вахания впервые был вызван в сборную России в мае 2024 года.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
— Иран — самый сложный ваш соперник за время выступления за сборную?
— Нет. Мне кажется, было сложнее в сентябре с Иорданией (0:0) и в июне с Нигерией (1:1), — приводят слова Вахании «Известия».
Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Комментарии
- 13 октября 2025
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:34
-
12:22
-
12:20
-
12:17
-
12:13
-
11:50
-
11:35
-
11:30
-
11:23
-
11:22
-
11:21
-
11:13
-
11:12
-
11:04
-
11:04
-
10:53
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:41
-
10:41
-
10:36
-
10:22
-
10:13
-
10:05
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:46
-
09:45