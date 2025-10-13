Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вахания ответил, является ли Иран сложнейшим соперником сборной России за последнее время
Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания ответил на вопрос, является ли Иран сложнейшим соперником национальной команды за последнее время. Вахания впервые был вызван в сборную России в мае 2024 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Иран — самый сложный ваш соперник за время выступления за сборную?
— Нет. Мне кажется, было сложнее в сентябре с Иорданией (0:0) и в июне с Нигерией (1:1), — приводят слова Вахании «Известия».

Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

