Агент Вадима Ракова сообщил, что игрок приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал о состоянии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«О возвращении Вадима Ракова в общую группу говорить ещё рано. Но было контрольное обследование, и оно показало, что восстановление проходит успешно. Сейчас Вадим потихоньку начинает принимать участие в тренировочном процессе, индивидуально под присмотром тренеров. Всё-таки травма была серьёзной, торопиться никто не будет. А дальше всё зависит от того, как быстро сам Раков и тренерский штаб смогут вывести его на оптимальный уровень.

Понимания, когда Вадим сможет вернуться на поле, у нас пока нет. Будет отталкиваться от информации, которую дадут врачи и тренерский штаб. Всё будет проходить под их присмотром, и они будут понимать состояние игрока», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.