Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В РФС раскрыли, когда планируют провести матч сборных России и Парагвая

В РФС раскрыли, когда планируют провести матч сборных России и Парагвая
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда планируется провести товарищеский матч между сборными России и Парагвая. По словам функционера, случится это не раньше завершения чемпионата мира — 2026. Вероятнее всего, только осенью следующего года.

— Вы говорили про матч с Парагваем. Когда он планируется?
— В 2026 году после чемпионата мира. Это, скорее, планы на следующую осень, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии.

