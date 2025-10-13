В «Реале Сосьедад» рассказали, подавал ли Захарян документы на испанское гражданство

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос, планирует ли российский полузащитник команды Арсен Захарян получать гражданство Испании.

«У Арсена есть вид на жительство, как и у всех иностранных игроков. Этого достаточно», — приводит слова Мундуате Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Захарян принял участие в двух встречах Ла Лиги, в которых провёл на поле 48 минут, не отметившись результативными действиями. Россиянин выступает за клуб из Сан-Себастьяна с сезона-2023/2024. За это время он забил в испанской Ла Лиге два мяча и сделал две голевые передачи. Также на его счету один результативный пас в рамках Лиги Европы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.