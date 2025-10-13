33-летний экс-игрок «Арсенала» Уилшир назначен главным тренером «Лутона»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером «Лутон Таун», сообщается на сайте клуба из третьего по силе английского дивизиона.

Помощником Уилшира будет бывший игрок сборной Англии и тренер Крис Пауэлл.

«Быть тренером «Лутон Таун» — огромная честь и привилегия. Для меня это словно замкнувшийся круг. Мне было восемь лет, когда я впервые приехал в Лутон мальчишкой, так что, можно сказать, это судьба, что моя первая полноценная должность тренера будет именно тут. Я невероятно рад быть здесь — с нетерпением жду возможности возглавить команду», — сказал Уилшир.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню дивизионе страны. Уилшир завершил игровую карьеру в 2022 году в 30 лет из‑за проблем с физическим состоянием после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодёжной системе «Арсенала», в сезоне-2024/2025 англичанин возглавлял «Норвич Сити». В «Лутоне» Уилшир начинал футбольную карьеру, выступая за молодёжную команду.