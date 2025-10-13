Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

33-летний экс-игрок «Арсенала» Уилшир назначен главным тренером «Лутона»

Аудио-версия:
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером «Лутон Таун», сообщается на сайте клуба из третьего по силе английского дивизиона.

Помощником Уилшира будет бывший игрок сборной Англии и тренер Крис Пауэлл.

«Быть тренером «Лутон Таун» — огромная честь и привилегия. Для меня это словно замкнувшийся круг. Мне было восемь лет, когда я впервые приехал в Лутон мальчишкой, так что, можно сказать, это судьба, что моя первая полноценная должность тренера будет именно тут. Я невероятно рад быть здесь — с нетерпением жду возможности возглавить команду», — сказал Уилшир.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню дивизионе страны. Уилшир завершил игровую карьеру в 2022 году в 30 лет из‑за проблем с физическим состоянием после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодёжной системе «Арсенала», в сезоне-2024/2025 англичанин возглавлял «Норвич Сити». В «Лутоне» Уилшир начинал футбольную карьеру, выступая за молодёжную команду.

