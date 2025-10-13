«Почему нет?» Гатагов считает, что Батраков сможет играть в топ-клубе Европы

Бывший футболист «Локомотива» Алан Гатагов высказался о прогрессе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова. Ветеран считает, что молодой россиянин потянет игру за топ-клубы Европы.

— Как удалось вырастить такого игрока, как Батраков?

— Это целая система. Нельзя записать это в заслуги одному тренеру. Его готовили с детства. В «Локомотиве» у Алексея было много хороших учителей. Я знаю, что свой вклад внёс Дмитрий Лоськов. Батракова все сейчас хвалят, и я очень рад его успехам, но, чтобы он не зазнавался, скажу так: всё, что Алексей сделал на данный момент, уже история. Нужно как минимум не опускаться ниже этого уровня. Хочется, чтобы у него не было травм и он развивался. Не надо слушать похвалы и лесть. Буду рад, если он через десять лет будет выступать на таком же уровне.

— Батракову пора уезжать в Европу в топ-клубы? Тем более в прессе ходила информация, что за него предлагают € 30 млн.

— Этого я не знаю. Но Алексей выделяется в нашем чемпионате. Потянул бы он топ-клуб? Почему нет? — приводит слова Батракова «Евро-Футбол.Ру».