Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси. Миранчук выступает за «Алтанту» с 2024 года, Месси стал игроком «Интера» в 2023-м.

— Как вам Лионель Месси?

— Диалога никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси, — приводит слова Миранчука ТАСС.

Ранее Алексей Миранчук играл за итальянские «Аталанту» и «Торино», а также за московский «Локомотив», в составе которого он стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.