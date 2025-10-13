Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
«Его тяжело описать словами». Алексей Миранчук — о Лионеле Месси

Комментарии

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси. Миранчук выступает за «Алтанту» с 2024 года, Месси стал игроком «Интера» в 2023-м.

— Как вам Лионель Месси?
— Диалога никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси, — приводит слова Миранчука ТАСС.

Ранее Алексей Миранчук играл за итальянские «Аталанту» и «Торино», а также за московский «Локомотив», в составе которого он стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.

