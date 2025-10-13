Президент Сербии Вучич выступил с речью после поражения сборной в матче с Албанией

Президент Сербии Александр Вучич выступил с речью после домашнего поражения национальной команды этой страны в принципиальном матче со сборной Албании (0:1) в рамках отбора к чемпионату мира — 2026. После этой неудачи в отставку подал главный тренер сербов Драган Стойкович.

«Есть ли у нас футболисты лучше тех, что играли с Албанией? Нет. Никто из них не играет [в основе своих команд].

Только один футболист из вышедших на поле играет в Лиге чемпионов – молодой парень, сын Станковича (Александар. – Прим. «Чемпионата»). Я даже имени его не знаю. Я увидел его первый раз в жизни. Только он из сербов играет в Лиге чемпионов, больше никто. У албанцев сильная команда, их игроки выступают за «Лацио» и «Аталанту».

Но мы привыкли побеждать. Наша команда была плохо подготовлена, играла неважно. Мы разочарованы, поражение далось нам тяжело. Я не мог уснуть из-за грусти – не из-за гнева, как некоторые другие. Некоторые люди в нашей стране только гневаются, но я призываю людей пересмотреть то, что мы сделали для каждой из наших национальных сборных.

Сначала я задался вопросом, обеспечило ли государство футболистов всем необходимым. Да, обеспечило. Выделило ли оно им достаточно денег на чартерные рейсы, на хорошее жильё? У них жильё было лучше, чем у албанцев.

Работают ли наши тренеры в топ-5 лиг? Ни одного. Ни одного. Какого бы тренера мы ни назначили в сборную, в первые пять дней его считают спасителем, а через 20 дней его начинают ненавидеть», – приводит слова Вучича B92.

Примечательно, что в своей речи Вучич допустил ошибку — помимо Станковича, в Лиге чемпионов из игравших с Албанией сербов выступают также Душан Влахович из «Ювентуса» и Лазар Самарджич из «Аталанты».