Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива» при Михаиле Галактионове

Динияр Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива» при Михаиле Галактионове
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове и оценил перспективы команды при российском специалисте. Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» хочет продлить контракт с Галактионовым.

«Галактионов – это тренер главной команды «Локомотива». Если руководство хочет его продлить, значит, они ему доверяют. Это хорошо. Есть ли перспективы у «Локомотива» с Галактионовым? Если они ровно пройдут весь чемпионат, как я не раз говорил, то да, есть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир РПЛ занимает ЦСКА, набравший 24 очка по результатам 11 проведённых встреч. Второе место занимает «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

