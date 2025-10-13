Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медийной команды «Матч ТВ»

«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медийной команды «Матч ТВ»
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» пригласила на просмотр нападающего медиафутбольного клуба «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

«Андрей Викторович (Талалаев, главный тренер «Балтики». — Прим. «Чемпионата») славится тем, что любит просматривать молодых талантов. Игорь Сичкар отправляется в «Балтику». Пока на просмотр. Это очень хороший шаг: для него, карьеры, клуба. Это показывает, что футболисты Медиалиги могут конкурировать с игроками РПЛ.

Перехода пока нет, но, если случится, ждём ништяков. «Балтика» порядочная команда. Сичкара оцениваем только в денежном эквиваленте. Мы хотим выиграть следующий сезон Медиалиги, поэтому нам нужны только бабки», – приводит слова спортивного директора «Матч ТВ» Никиты Саламатова телеграм-канал клуба.

Напомним, 12 октября «Балтика» и «Матч ТВ» провели товарищеский матч, который завершился со счётом 5:0 в пользу представителя РПЛ.

Комментарии
