Сёмин прокомментировал решение вратаря Хайкина отказаться от футбольного гражданства РФ

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал решение вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина отказаться от футбольного гражданства России. Накануне в СМИ появились новости, что голкипер хочет выступать за сборную Норвегии.

«У Хайкина был тяжёлый карьерный путь, а в России он играл только в «Мордовии» и нигде больше. Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». Играл в Израиле, Англии — поездил по миру. А приглашения от наших команд не было. Наверное, поэтому сейчас он принял решение играть за Норвегию. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

