Главная Футбол Новости

Илья Вахания ответил, что позволило сборной России обыграть Иран

Илья Вахания ответил, что позволило сборной России обыграть Иран
Комментарии

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания ответил на вопрос, что позволило национальной команде обыграть Иран в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Что позволило выиграть у Ирана?
— Мы пытались всё время быть на мяче и играть в футбол. А когда мяч был у соперника, наоборот, мешали ему. Отсюда и получилось так, что большое число моментов не дали создать сопернику, а сами создавали их немало, — приводят слова Вахании «Известия».

Матч Россия — Иран прошёл 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

