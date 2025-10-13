Онопко высказался о позиции центрального нападающего в сборной России

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о ситуации с нападающими в национальной команде. В частности, он ответил на вопрос об отсутствии таранного форварда.

— Как команде играть без таранного форварда?

— Воробьёв, в принципе, умеет играть и спиной, и хорошо убегает на пространство. Ваня Сергеев немного другой, но тоже очень грамотный. Мне понравилось, как он вышел, как вступал в борьбу. Не могу сказать, что эти футболисты не таранные. Есть «столбы», которые стоят и на них подают. Но когда футболист ещё хорошо бежит, хорошо играет спиной, может обвести… Такие качества для нападающего очень важны. Чем больше у тебя качеств, тем ты ценнее. У нас всегда есть расширенный список, мы следим за всеми, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».