Лев Лещенко выступит в честь 99-летия Никиты Симоняна перед игрой сборных России и Боливии

Известный певец, народный артист РФ Лев Лещенко выступит перед товарищеским матчем сборных России и Боливии, который пройдёт 14 октября на стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Об этом сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Отмечается, что Лещенко исполнит композицию «Я люблю тебя, жизнь» перед стартовым свистком. Выступление будет посвящено легенде отечественного футбола Никите Павловичу Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет.

10 октября сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счётом 2:1. В ноябре россияне сыграют с Чили и Перу.