Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы завышаем планку». Экс-футболист «Локомотива» высказался об игровом спаде Пиняева

«Мы завышаем планку». Экс-футболист «Локомотива» высказался об игровом спаде Пиняева
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Алан Гатагов ответил на вопрос о перспективных игроках железнодорожников. Он выделил Сергея Пиняева, однако отметил, что у него мало игровой практики.

— В каких ещё игроках «Локомотива», помимо Батракова, вы видите большую перспективу?
— Пиняеву не хватает игровой практики. Дело в том, что мы сами завышаем планку. Знаю это по себе. Ожидания бывают большие, но, если потом что-то пойдёт не так, бывает общественное разочарование. Но если Сергей будет сейчас играть от свистка до свистка, то всё будет у него хорошо, — приводит слова Алана Гатагова интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» два матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
«Почему нет?» Гатагов считает, что Батраков сможет играть в топ-клубе Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android