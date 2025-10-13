«Мы завышаем планку». Экс-футболист «Локомотива» высказался об игровом спаде Пиняева

Экс-футболист «Локомотива» Алан Гатагов ответил на вопрос о перспективных игроках железнодорожников. Он выделил Сергея Пиняева, однако отметил, что у него мало игровой практики.

— В каких ещё игроках «Локомотива», помимо Батракова, вы видите большую перспективу?

— Пиняеву не хватает игровой практики. Дело в том, что мы сами завышаем планку. Знаю это по себе. Ожидания бывают большие, но, если потом что-то пойдёт не так, бывает общественное разочарование. Но если Сергей будет сейчас играть от свистка до свистка, то всё будет у него хорошо, — приводит слова Алана Гатагова интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» два матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.