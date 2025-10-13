Онопко ответил, кого не хватило сборной России в матче с Ираном
Тренер сборной России Виктор Онопко ответил, кого не хватило национальной команде в товарищеском матче с Ираном. Игра прошла 10 октября в Волгограде. Россияне обыграли соперника со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
— Кого не хватало в матче с Ираном?
— Литвинов не смог приехать, и Глебов сейчас тоже только восстановился. Саша Головин — лидер, ведущий футболист, его качество и видение футбола сильно помогают и на тренировках, многие ребята у него учатся. Это, конечно, потеря, — сказал Виктор Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, 14 октябре Россия проведёт ещё один товарищеский матч. Предстоящий соперник — сборная Боливии.
