Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Онопко ответил, кого не хватило сборной России в матче с Ираном

Комментарии

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил, кого не хватило национальной команде в товарищеском матче с Ираном. Игра прошла 10 октября в Волгограде. Россияне обыграли соперника со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Кого не хватало в матче с Ираном?
— Литвинов не смог приехать, и Глебов сейчас тоже только восстановился. Саша Головин — лидер, ведущий футболист, его качество и видение футбола сильно помогают и на тренировках, многие ребята у него учатся. Это, конечно, потеря, — сказал Виктор Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 14 октябре Россия проведёт ещё один товарищеский матч. Предстоящий соперник — сборная Боливии.

