Футбол Новости

«Факел» установил клубное историческое достижение

«Факел» установил клубное историческое достижение
Воронежский «Факел» установил клубное историческое достижение, проведя лучший старт в Лиге Pari после 14 сыгранных матчей, сообщает пресс-служба воронежцев в телеграм-канеле. По итогам 14 первых туров второго по силе российского дивизиона «Факел» набрал 30 очков, одержав девять побед при трёх ничьих и двух поражениях, — это лучший результат команды за всю постсоветскую историю.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя в лице костромского «Спартака» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Ротором» на домашней арене.

Игра пройдёт 20 октября, начало — в 19:30 мск.

