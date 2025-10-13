Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева заявил, что футболист готов сыграть за сборную России в матче с Боливией

Агент Дивеева заявил, что футболист готов сыграть за сборную России в матче с Боливией
Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, заявил о готовности футболиста сыграть за сборную России в матче с Боливией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Насколько я знаю, со здоровьем Дивеева всё в порядке и он готов сыграть в матче с Боливией. Дальше — решение главного тренера и медицинского штаба, если вдруг какие-то вопросы есть. Но у меня нет информации, чтобы Игорю что-то мешало сыграть.

К самому вызову Дивеева в сборную, несмотря на трудности со здоровьем, я отношусь совершенно спокойно. Это абсолютно рабочая ситуация», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Проверка для сборной и Карпина. Чего ждать от матчей с Ираном и Боливией?
Проверка для сборной и Карпина. Чего ждать от матчей с Ираном и Боливией?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android