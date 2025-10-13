Агент Дивеева заявил, что футболист готов сыграть за сборную России в матче с Боливией

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, заявил о готовности футболиста сыграть за сборную России в матче с Боливией.

«Насколько я знаю, со здоровьем Дивеева всё в порядке и он готов сыграть в матче с Боливией. Дальше — решение главного тренера и медицинского штаба, если вдруг какие-то вопросы есть. Но у меня нет информации, чтобы Игорю что-то мешало сыграть.

К самому вызову Дивеева в сборную, несмотря на трудности со здоровьем, я отношусь совершенно спокойно. Это абсолютно рабочая ситуация», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.