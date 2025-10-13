Божович: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что Деян Станкович в случае отставки из «Спартака» станет главным кандидатом на пост наставника национальной сборной Сербии.

— Пишут, что Станкович может быть среди кандидатов в сборную Сербии. Похоже на правду?

— Да, я в это верю. Здесь говорят: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии.

— По-вашему, есть у Деяна будущее в «Спартаке»?

— Если он будет выигрывать со «Спартаком», то, конечно, есть. Всё зависит от результатов. Пока ещё всё в руках Станковича. Он способен достичь хороших результатов, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.