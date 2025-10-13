«Будет латиноамериканский футбол». Тренер сборной России — о предстоящем матче с Боливией

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче с Боливией. Игра состоится 14 октября в Москве.

«В Латинской Америке очень много команд, они конкурентоспособны. Они все играют с Бразилией, Аргентиной, Перу, Чили. Там слабых сборных нет. Мы разбирали, как Боливия выходит из обороны, как прессингует. Думаю, это будет латиноамериканский футбол: хорошо подготовлены технически, физически они тоже не будут уступать. Боливия обязательно будет контролировать мяч, в последних играх неплохо действовала — и с Иорданией, и с Бразилией», — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».