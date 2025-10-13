Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Будет латиноамериканский футбол». Тренер сборной России — о предстоящем матче с Боливией

«Будет латиноамериканский футбол». Тренер сборной России — о предстоящем матче с Боливией
Комментарии

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче с Боливией. Игра состоится 14 октября в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«В Латинской Америке очень много команд, они конкурентоспособны. Они все играют с Бразилией, Аргентиной, Перу, Чили. Там слабых сборных нет. Мы разбирали, как Боливия выходит из обороны, как прессингует. Думаю, это будет латиноамериканский футбол: хорошо подготовлены технически, физически они тоже не будут уступать. Боливия обязательно будет контролировать мяч, в последних играх неплохо действовала — и с Иорданией, и с Бразилией», — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

