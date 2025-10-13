Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-тренер семи клубов РПЛ Божович не исключил возвращения в Россию

Экс-тренер семи клубов РПЛ Божович не исключил возвращения в Россию
Бывший тренер семи клубов Мир Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович ответил на вопрос о планах на дальнейшую карьеру. Он не исключил вероятность возвращения в Россию. Ранее сербский специалист работал на тренерском мостике «Динамо», «Локомотива», «Ростова» и ещё четырёх клубов.

— Какие планы у вас?
— Пока нет ничего такого, что бы меня заинтересовало. От нескольких предложений я отказался сам. Жду чего-то серьёзного.

— Из России?
— Почему нет? Я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания, — сказал Миодраг Божович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

