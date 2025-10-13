Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
«Барселона» опубликовала информацию о травме Ольмо, полученной хавбеком в сборной Испании

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала информацию о повреждении полузащитника Даниэля Ольмо, которое он получил на тренировке сборной Испании в октябрьскую международную паузу.

«Дани Ольмо повредил камбаловидную мышцу (часть трёхглавой мышцы голени, широкая плоская толстая мышца приплюснутой формы, совместно с икроножной мышцей образует трёхглавую мышцу голени. — Прим. «Чемпионата») левой ноги, соединительная ткань не повреждена», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны», которое было опубликовано в в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

