Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал 50 голов в 46 матчах за национальную команду. 11 октября форвард оформил хет-трик в ворота Израиля (5:0) в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
«50 голов были особенными, но 51-й кажется ещё лучше», — написал Холанд на странице в соцсети Х.
Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию (12), Израиль (9), Эстонию (3) и Молдавию (0).
В ноябрьских заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Эстонией и Италией.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
- 13 октября 2025
